ROMA – Giornata importante per Massimiliano Grasso e per Civitavecchia: nel pomeriggio di ieri il candidato sindaco è stato invitato a Roma per la chiusura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia per le elezioni europee. L'evento si è svolto a piazza del Popolo dove Giorgia Meloni ha voluto sul palco anche alcuni dei candidati sindaco delle principali città italiane. Tra loro, a testimonianza dell'attenzione e della considerazione verso la città di Civitavecchia, anche Massimiliano Grasso che ha avuto modo di incontrare la premier e di scambiare alcune battute sull'immediato futuro di Civitavecchia. . “È stata una giornata importante – ha commentato Grasso - con Giorgia Meloni, ho sentito ancora di più il peso e la responsabilità di rappresentare al meglio, con la mia candidatura, Civitavecchia e tutti i civitavecchiesi».