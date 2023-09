CASTIGLIONE IN TEVERINA - «Ogni anno per istallare la guida ornamentale della Festa del Vino a corso Roma viene deturpato il lastricato della via principale del paese. Dopo le numerose segnalazioni pervenuteci dai cittadini siamo costretti nuovamente a far presente a chi di dovere, amministrazione o Pro loco, la necessità e l’urgenza di rimuovere da corso Roma le viti, con le quali era stata fissata a terra la guida ornamentale posizionata durante i giorni della Festa del Vino». A parlare, in una nota, sono i consiglieri di minoranza Riccardo Brachetta, Giuseppe Legnini e Silvano Chiamante.

«Passano gli anni, le viti aumentano e con esse il rischio di provocare danni ed incidenti a persone o cose», aggiungono. «Chiediamo, pertanto, che chi si è fatto carico dell’installazione provveda in tempi rapidi a rimuovere questi segni che, oltre ad essere pericolosi, non recano di certo un beneficio al decoro del centro storico».