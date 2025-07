CIVITAVECCHIA – Si torna a parlare dei disagi quotidiani dei pendolari della tratta ferroviaria Roma–Civitavecchia, in un’estate complicata da flussi turistici in crescita, lavori sulla linea e un Giubileo alle porte. A sollevare la questione, stavolta, sono i rappresentanti del centrodestra cittadino Antonio Giammusso (Lega) e Luca Grossi (Forza Italia), che in una nota congiunta lanciano un appello all’amministrazione comunale, chiedendo un immediato cambio di passo. «Come il Partito democratico e i Giovani democratici – scrivono – anche noi chiediamo un cambio di passo da parte dell’attuale amministrazione comunale sul tema dei trasporti e del supporto ai pendolari». I consiglieri denunciano uno scollamento tra i progressi avviati a livello regionale e l’immobilismo riscontrato a livello locale. «A fronte dei nuovi treni e degli ingenti investimenti messi in campo dalla Regione Lazio – si legge nella nota – l’amministrazione comunale continua a ignorare i bisogni concreti dei pendolari, dei comitati e di tutti i servizi connessi alla mobilità quotidiana». Il problema, sottolineano, non riguarda solo la qualità del viaggio, ma il diritto alla mobilità per studenti, lavoratori e residenti dell’hinterland. «Chi viaggia ogni giorno per studio o per lavoro merita attenzione, ascolto e soluzioni». Civitavecchia, nodo cruciale per il traffico ferroviario regionale e meta turistica di primo livello, si ritrova così a scontare ritardi, sovraffollamento e carenza di comunicazione. «È inaccettabile – concludono Giammusso e Grossi – che, mentre a livello regionale si investe in modernizzazione e qualità, a livello locale si assista a un immobilismo totale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA