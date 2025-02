Alessandra Troncarelli è la nuova segretaria comunale del Pd. L’elezione è avvenuta sabato nel corso del congresso del Partito democratico.

«Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni ad Alessandra Troncarelli per la sua elezione a segretaria del circolo del Partito democratico di Viterbo - dice la segretaria uscente, Manuela Benedetti - La sua esperienza, la sua competenza e il suo impegno rappresentano una garanzia di solidità e prospettiva per il nostro partito a livello territoriale. Sono certa che, sotto la sua guida, il Pd viterbese saprà rafforzare il proprio radicamento e consolidare il dialogo con la cittadinanza, promuovendo una politica inclusiva, innovativa e orientata al futuro».

Manuela Benedetti ringrazia la «precedente segreteria, nelle persone di Patrizia Prosperi, Elda Pizzi, Simone Amato e Sonia Perà e a tutto il direttivo, per il prezioso lavoro svolto con passione e dedizione. Il loro contributo - dice - è stato essenziale per mantenere saldo il rapporto con il territorio e affrontare con responsabilità le sfide politiche e sociali di questi anni.

Ad Alessandra e a tutto il nuovo direttivo, auguro un buon lavoro. Sono certa - conclude - che, attraverso l’impegno condiviso e un confronto aperto e costruttivo, sapremo costruire un percorso di crescita per il nostro partito a livello locale e provinciale, rendendolo sempre più protagonista e interprete delle esigenze dei cittadini».

Alla Troncarelli anche congratulazioni del vicepresidente del consiglio regionale del Lazio, Enrico Panunzi. « Un risultato che premia il suo impegno costante e la sua passione per la politica e per il nostro territorio - dice Panunzi - Alessandra vanta un’importante esperienza amministrativa: prima consigliera comunale, presidente della IV Commissione Consiliare e membro della Commissione di Manutenzione istituita presso il palazzo di Giustizia, dal 2015 ha ricoperto il ruolo di assessore comunale a Viterbo con delega ai Servizi sociali e Politiche della casa. È stata poi chiamata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a far parte della sua giunta come assessora alle Politiche Sociali, Welfare e Beni Comuni del Lazio. Un percorso che oggi continua con il suo impegno come consigliera comunale di Viterbo. Sono certo che questa sua esperienza, unita a una visione politica chiara e radicata nel dialogo con la comunità, saranno fondamentali per rafforzare il ruolo del Partito democratico nella nostra città. Il circolo saprà così essere un punto di riferimento saldo e inclusivo, pronto ad ascoltare le istanze dei cittadini e ad affrontare con determinazione le sfide future. A lei e a tutto il gruppo dirigente - conclude Panunzi - auguro buon lavoro, nella convinzione che solo attraverso l’unità e la condivisione di obiettivi comuni potremo costruire un futuro migliore per Viterbo e per tutto il territorio».