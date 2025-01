CIVITAVECCHIA – «Il Partito Democratico di Civitavecchia esprime ferma condanna al parere favorevole concesso dal Ministero dell’Ambiente per la realizzazione del nuovo porto crocieristico di Fiumicino da parte di Royal Caribbean».

Inizia così una nota dei dem di Civitavecchia a firma del segretario locale Enrico Luciani.

«Una scelta – proseguono - che stupisce considerandone la provenienza: il MASE infatti avrebbe dovuto rappresentare uno scoglio invalicabile per un progetto che promette di impattare in maniera devastante, come denunciano da mesi dai movimenti ambientalisti sorti spontaneamente a Fiumicino, sul già fragile ecosistema costiero del litorale romano. Senza considerare che questo progetto tradisce i principi fondamentali sanciti dalla legge 84/94, che tutela la portualità come asset pubblico al servizio dell’interesse collettivo e non come merce da svendere agli interessi di pochi miliardari».

Secondo Luciani «questa decisione non è solo un colpo al territorio di Civitavecchia, che rischia di vedere compromessa la propria centralità nel sistema portuale laziale e nazionale, ma apre la strada a una pericolosa deriva che potrebbe coinvolgere altri porti italiani, sottraendo risorse e opportunità alle comunità locali. Si tratta di un attacco frontale a un settore strategico per l’economia del Paese e a una categoria di lavoratori fondamentale per il funzionamento del sistema portuale. Una responsabilità politica gravissima che il Governo si assume, in perfetta continuità con la volontà di favorire la liberalizzazione dell’autoproduzione delle attività portuali, mettendo ulteriormente a rischio la tutela dei lavoratori e delle economie locali».

Il Partito Democratico di Civitavecchia «ribadisce con forza da che parte sta: con i lavoratori, non con i miliardari; con le comunità, non con chi vuole impoverirle; con l’ambiente, non con chi pensa che la ricchezza giustifichi lo sfruttamento delle risorse naturali. Questo non è sviluppo, non è libertà d’impresa. È un privilegio concesso a pochi a discapito di molti. Il PD si opporrà in ogni sede a questa deriva, difendendo il futuro del porto di Civitavecchia, dei suoi lavoratori e di tutto il territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA