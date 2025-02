ALLUMIERE - Ad Allumiere non si spegne l'eco positivo del dopo incontro del Partito Democratico.

Dai residenti e da molti esponenti politici del territorio che hanno partecipato all'iniziativa continuano a piovere messaggi di ringraziamento e di speranza.

«È stato un grande piacere essere invitato a intervenire alla inaugurazione della sezione del Partito democratico di Allumiere. Le sezioni per me rimangono un luogo di partecipazione e formazione. Continuo a ritenerle fondamentali per una idea di politica legata al territorio e al rapporto diretto con i cittadini - spiega Marco Pacciotti - per questo voglio ringraziare Brunella Franceschini, Aldo Frezza e le compagne e amici che hanno voluto condividere anche con me questo importante momento di bella politica».

L'onorevole Michela Califano, invece, scrive: «Partito Democratico Allumiere: è stato un pomeriggio strepitoso. “Ripartenza. Grazie ragazze/i"».

