S. MARINELLA – La lista civica Il Paese che Vorrei boccia il piano di utilizzo degli arenili redatto dal Comune e presentato alcuni mesi fa in Regione Lazio. “L’intero Piano – dice il direttivo civico - è orientato unicamente all’utilizzo turistico stagionale e non una parola viene spesa per interventi di salvaguardia o riqualificazione di più ampio respiro che potrebbero portare risorse al nostro Comune al di là della stagione estiva. Il mare appartiene a tutti e chiunque deve poterne fruire, e le attività economiche a esso legate, si devono rendere compatibili con il godimento di questo diritto. Nell’interesse di tutti, il Pua deve essere profondamente rivisto. Non possiamo sciupare questa opportunità di mettere ordine e rilanciare l’esercizio legittimo delle attività turistico balneari, del godimento da parte dei villeggianti e dei residenti del mare e del territorio e di garantire la conservazione del patrimonio naturale e storico archeologico. Il Paese che Vorrei darà battaglia nell’iter per l’approvazione del Pua perché lo stesso risponda alle esigenze di tutta la cittadinanza”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA