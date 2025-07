CIVITAVECCHIA – «Seguirò da vicino la questione dell’assegnazione degli alloggi. C’è poi un disagio per gli invalidi che devono andare a Roma per rilascio o rinnovo della patente: così dicevo alla mia prima intervista da assessore ai servizi sociali il 24 maggio del 2023, citando le priorità del mio mandato. Ciò attesta quanto il ritorno in città della Commissione Patenti Speciali per il rilascio di certificati d’idoneità alla guida rappresenta una notizia molto attesa, davanti all’esigenza di centinaia di cittadini che, pur alle prese con varie problematiche, si trovavano a dover affrontare viaggi a Roma per vedere coronato un proprio diritto». Esprime soddisfazione l’ex assessore ai Servizi Sociali Deborah Zacchei, oggi nel direttivo provinciale di Forza Italia. «Grazie alla positiva ostinazione del Tavolo tecnico per la Cultura dell’Agibilità, grazie all’azione incessante del consigliere regionale Emanuela Mari e alla sensibilità del presidente Francesco Rocca, oltre che alla concretezza del passato direttore generale dell’Asl Cristina Matranga e alla conclusione dell’iter della Rosaria Marino – ha sottolineato Zacchei -finalmente l’aspirazione ad avere questo servizio attivo sul territorio è stata soddisfatta. Dopo l’avvio del cantiere Pinqua a San Liborio e l’assegnazione degli alloggi a via Veneto, posso vedere portato a compimento un altro risultato al quale ho partecipato. Una nuova battaglia vinta: grazie a tutti».