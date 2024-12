CIVITAVECCHIA – L’amministratore delegato di Enav Pasqualino Monti è stato ricevuto ieri a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni

«L'incontro ha rappresentato l'occasione – ha spiegato Monti – per tracciare un bilancio delle attività dell'azienda con un focus sull'incremento record del traffico aereo gestito nei cieli italiani e sulle strategie di crescita di Enav, un Gruppo sempre più orientato ad investire in tecnologia ed innovazione con grande attenzione ai temi della sostenibilità. La centralità del ruolo che l'Italia sta acquisendo a livello internazionale ha effetti positivi nel processo di esportazione del modello Enav sui mercati esteri – ha concluso - in particolare in aree strategiche come quella del Medio Oriente».