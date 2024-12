I Centri Provinciali di Formazione Professionale hanno inaugurato il progetto "Parliamone…Insieme", un'iniziativa mirata a migliorare la qualità della vita all'interno degli istituti scolastici, promuovendo il benessere psicofisico degli studenti. Questo progetto si propone di affrontare le sfide adolescenziali, il disagio evolutivo e la sofferenza psicologica attraverso azioni preventive.

L'obiettivo principale di "Parliamone Insieme" è favorire il miglioramento del benessere scolastico e familiare. Il progetto include una serie di attività mirate a realizzare questo obiettivo, quali incontri con il corpo docente, colloqui individuali con gli studenti, interazioni con le famiglie e il gruppo classe. Questo approccio, fondato sull'empatia e la non giudicatività, è orientato alla crescita personale e alla risoluzione dei conflitti, cercando di creare un ambiente scolastico sano e inclusivo.

Le attività del progetto prevedono incontri iniziali di presentazione del ruolo dello psicologo e dello scopo dello sportello nelle classi, affiancamenti con le attività proposte nel Centro di Formazione e supporto agli insegnanti per comprendere le dinamiche del gruppo classe. Inoltre, il progetto offre uno spazio di ascolto per gli studenti su problematiche affettivo-relazionali e svolge valutazioni delle difficoltà di apprendimento, offrendo consulenza e supporto ai docenti, agli AEC e ai genitori.

Lo psicologo è un elemento cruciale del progetto, offrendo consulenza e sostegno agli studenti, genitori e docenti. Lo Sportello Ascolto sarà attivo per l'intero anno formativo, con appuntamenti settimanali, articolandosi in diverse fasi operative, dalla progettazione alla valutazione delle attività svolte.vIl progetto "Parliamone…Insieme" testimonia l'impegno dei Centri Provinciali di Formazione Professionale nell'offrire un ambiente di apprendimento sano e propulsivo, supportando il benessere psicologico e la crescita personale degli studenti. Alessandro Romoli, presidente della Provincia ha dichiarato: «Sono estremamente soddisfatto dell'avvio del progetto 'Parliamone…Insieme' presso i Centri Provinciali di Formazione Professionale. È un'iniziativa di vitale importanza per il benessere dei nostri studenti, che dovrebbe essere estesa e sostenuta in tutte le scuole. La salute mentale e il sostegno psicologico sono aspetti fondamentali per un percorso educativo completo ed equilibrato. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso un ambiente scolastico più consapevole e inclusivo, garantendo un sostegno reale a chi ne ha bisogno. Siamo fieri di promuovere queste iniziative che contribuiscono alla crescita e alla salute dei nostri giovani».

Eugenio Stelliferi, consigliere della Provincia di Viterbo, ha commentato: «L'iniziativa 'Parliamone…Insieme' è un passo determinante verso una maggiore consapevolezza e attenzione alle esigenze emotive e psicologiche dei nostri studenti. La collaborazione tra la scuola e lo spazio psicologico è fondamentale per creare un ambiente di apprendimento sano e stimolante. Questo progetto offre un supporto essenziale per affrontare le sfide che gli studenti possono incontrare nel loro percorso formativo e personale, contribuendo così a una crescita più armoniosa e completa».

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dei Centri Provinciali di Formazione Professionale.