NEPI - Al via i lavori per la costruzione del parcheggio in via Termo Larte , la conclusione è prevista per la fine di febbraio. Lo annuncia il sindaco Franco Vita, che aggiunge: «Sempre ieri è stato approvato il progetto e il conto economico per i lavori di sistemazione dell’ala nuova del cimitero comunale . L’importo è di 300mila , seguirà il bando di gara con il tempo di esecuzione dei lavori in mesi 4». La giunta comunale ha inoltre approvato il progetto architettonico per la costruzione del parcheggio in prossimità di piazzale del Cucciolo , modificato secondo le indicazioni della Soprintendenza. «Seguirà - spiega il sindaco - il decreto di esproprio dell’area per poter iniziare le verifiche preliminari. Proseguono a ritmo veloce i lavori per la rotatoria in località la Gabelletta ed è in corso il posizionamento della segnaletica (è stato tolto lo sbarramento dinanzi alla zona artigianale) in quella di fronte alla zona artigianale, a cui seguirà l’impianto di illuminazione». Proseguono anche i lavori del rifacimento del manto stradale delle strade esterne al centro abitato. «Completata via Valle Scura , seguirà via degli Orti , via La Massa e via Ronci . Dopodiché si passerà al lotto successivo con altre strade». Insomma «procede con celerità il nostro impegno per una valorizzazione e miglioramento di tutto il nostro territorio e della nostra città.

