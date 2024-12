S. MARINELLA – “Il parcheggio a pagamento dell’ex Fungo concesso gratis solo per i residenti della zona centro, è l’ennesimo disastro di un’amministrazione in stato confusionale”.

A dirlo è Stefano Marino, leader della lista civica Io Amo Santa Marinella. “Il Sindaco e la sua giunta – continua Marino - hanno varato un'ennesima misura disastrosa che ha scatenato un'ondata di rabbia tra i cittadini. La decisione è quella di imporre il pagamento ai pendolari, ai residenti delle aree periferiche e ai turisti che si recano in centro, lasciando esenti i privilegiati residenti e operatori commerciali del centro. Iniziativa che ha suscitato giuste accuse di discriminazione e favoritismo. Questa politica vergognosa continua a creare disparità tra i cittadini, quelli fortunati del centro e i discriminati delle periferie, alimentando ulteriormente divisioni e disagi nella nostra comunità. Chi decide dove inizia e finisce il centro? Con quali criteri arbitrari sono stati tracciati questi confini? E perché chi risiede in altre zone ove persistono stalli blu sotto casa non hanno questa esenzione?”.

