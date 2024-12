«Nuova vita per il Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino. Grazie all’impegno della Regione Lazio e dell’assessore al Patrimonio Fabrizio Ghera, l’importante palazzo storico questa estate sarà aperto al pubblico accogliendo una serie di iniziative frutto della collaborazione fra Lazio Crea e le realtà culturali e turistiche del territorio». Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini. «Nei giorni scorsi - spiega - sono stati eseguiti diversi lavori di manutenzione e di pulizia delle aree che hanno riguardato sia gli spazi interni che esterni della struttura con particolare riguardo al locale chiamato Cantinone. Nei prossimi giorni sarà effettuato un nuovo sopralluogo ad opera dei tecnici regionali per valutare ulteriori interventi da mettere in atto al fine di migliorare il decoro e la fruibilità del prestigioso immobile che quest’anno finalmente tornerà ad essere valorizzato e messo a disposizione delle associazioni e dei cittadini, per poter accogliere eventi e incrementare così l’offerta turistica della città di Viterbo, della Tuscia e del comprensorio dei Cimini. La partenza della stagione estiva è prevista per il 12 agosto con uno spettacolo musicale che vedrà esibirsi vari artisti. Ringrazio l’assessore Ghera e il presidente di Lazio Crea Marco Buttarelli per l’attenzione dimostrata nei confronti di Palazzo Doria, riconoscendone l’importanza storica e favorendone il recupero e la riqualificazione a scopo culturale e turistico», conclude Sabatini.

