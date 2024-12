RONCIGLIONE - «Con l’assessore Sergio Orlandi va in scena un nuovo cambio di casacca».

A chiederselo sono i coordinamenti locali di Forza Italia e della Lega con Salvini Premier rispetto alle candidature avanzate per le prossime elezioni provinciali del 17 marzo.

«Dopo il salvataggio della giunta Mengoni del 2020 - spiegano - quando l’allora consigliere di minoranza Orlandi saltava tra le file della maggioranza garantendo il prosieguo del mandato del sindaco Mario Mengoni, ora l’assessore comunale reduce dalla delusione della mancata elezione alle Regionali tra le file dell’Udc, con lo scudocrociato stampato ancora su sbiaditi manifesti, nelle plance del paese, si candida alle prossime provinciali nella lista Tuscia tricolore di Fratelli d’Italia (probabilmente senza candidature) e ciò tra lo stupore generale e qualche lagnanza tra le file dei supporters dei due partiti.

Ciò non bastasse - proseguono Forza Italia e Lega - si prospetta un dilemma per il sindaco Mengoni, che potrebbe essere tentato di concedere l’appoggio a un suo assessore nella lista della premier Meloni, inoltre, il suo disagio raddoppia vista la candidatura dell’altro assessore Alessandra Ortenzi tra le fila della lista Patto Civico per la Tuscia.

Quindi Mengoni e la sua maggioranza a chi daranno il sostegno alle prossime provinciali? In questi anni - concludono dai coordinamenti locali Fi e Lega - abbiamo visto di tutto, vediamo anche se Mengoni e la sua giunta appoggeranno la destra».