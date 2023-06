ORTE – Dopo una lunga discussione in consiglio comunale, nella giornata di venerdì, è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025. «L’approvazione dello strumento finanziario che delinea la strategia tecnico-politica che l’amministrazione intende perseguire nel prossimo triennio, porrà le condizioni per dare nuove prospettive di crescita e di miglioramento della nostra città«, lo rende noto UniAmo Orte in una nota. «Un netto incremento - prosegue lanota - è previsto per i capitoli di bilancio inerenti iniziative in campo culturale e sportivo finalizzate alla organizzazione di nuovi eventi ed al potenziamento dei servizi turistici. Maggiori risorse verranno destinate al verde e ai giardini pubblici, alla manutenzione straordinaria delle strade e alla segnaletica. Saranno altresì strategiche le novità in tema socio-assistenziale rappresentate dall’avvio del servizio di trasporto sociale che sarà gratuito per le fasce economicamente più deboli e all’avvio del progetto “Dopo di Noi” che vedrà il centro storico ospitare le strutture a servizio del distretto Vt3. Nell’immediato ci aspettano sfide importanti con un piano di investimenti in opere pubbliche che ci vedrà impegnati nei lavori di recupero e di efficientamento energetico di palazzo dell’Orologio, nell’opera di rifacimento del manto dello stadio, nella conclusione dei lavori del Cinema Alberini, dei giardini di Petignano e nell’avvio del progetto per le reti di imprese tra le attività economiche. Sorvegliata speciale sarà la scuola media Antonio Deci con i lavori di demolizione e ricostruzione ormai non più procrastinabili poiché necessari per garantire una struttura adeguata agli standard minimi di sicurezza sismica. Nonostante la forte crescita della spesa pubblica, generata dalla crisi energetica ancora in atto, siamo stati determinati nel voler imprimere una inversione di tendenza in tema fiscale, riducendone la pressione mediante la riduzione dell’aliquota IMU sui terreni edificabili e sui fabbricati diversi dall’abitazione principale dall’11,1% al 10,5%. La misura, che avrebbe dovuto trovare sostegno anche da parte delle minoranze, ha visto un imbarazzante voto contrario da parte dei consiglieri del gruppo “Noi con Orte Futura”, Fraticelli e Bacchiocchi e si è notato un certo nervosismo nell’affrontare temi importanti come la realizzazione del nuovo campo da calcio e della scuola media Antonio Deci».

«Quanto ai giudizi sulle misure adottate nel bilancio, entrambi i gruppi di minoranza hanno dimostrato pressapochismo e scarsa conoscenza, tanto da farci arrivare alla conclusione che non sapessero di cosa si stesse parlando», conclude la nota.