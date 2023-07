MONTEFIASCONE - Su impulso della sindaca Giulia De Santis e del consigliere Sances e con il lavoro degli uffici comunali, è stato presentato lo schema progettuale “Officine municipali”.

Con esso, l’amministrazione intende promuovere e valorizzare la biblioteca attraverso la creazione, al suo interno, di una sala “Smart working”.

Oltre alla creazione di postazioni di lavoro agile, è stato richiesto un servizio baby-sitting due volte a settimana che aiuterà i lavoratori a coniugare le esigenze lavorative con quelle familiari. Il tutto «in un’ottica diinnovazione, promozione ed inclusione che caratterizza questa amministrazione», fanno sapere dal palazzo comunale. Lo stesso dove, martedì prossimo, si svolgerà il consiglio comunale, che rappresenta la prova del nove per il governo De Santis dopo le fortissime polemiche di giorni scorsi. L’assise era infatti saltata per mancanza del numero legale, come era prevedibile. L’opposizione aveva infatti chiesto di rinviare la seduta e riconvocarla con un solo tema all’ordine del giorno, per via della tragedia del crollo del ristorante “Il Miralago”, in cui ha perso la via Paolo Morincasa. Ma la sindaca aveva confermato tutto e il risultato era stato la mancanza del numero legale. Successivamente, era intervenuto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che aveva parlato di «commissariamento del Comune». Insomma, non resta che aspettare cosa accadrà martedì prossimo.