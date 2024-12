SANTA MARINELLA - Il consiglio comunale si appresta a regolamentare nella prossima assise convocata per fine mese, la costituzione dei nuovi gruppi consiliari. Uno strumento democratico e di partecipazione attiva dei consiglieri eletti, che punta a consolidare l’identità di appartenenza e rafforzare il lavoro di governo civico.

“In virtù di questo imminente cambiamento – ha dichiarato la consigliera Marina Ferullo – come già comunicato al Sindaco Tidei, rinuncio al mio personale ruolo di capogruppo di maggioranza, che rimetto nelle mani del primo cittadino. La scelta di lasciare questa carica, nasce sulla base della nuova regolamentazione che andremo a discutere e approvare al prossimo consiglio comunale, cosicché ci possa essere oggettiva scelta per ogni consigliere di aderire al gruppo di appartenenza. Si tratta di una decisione totalmente condivisa con il mio gruppo politico di riferimento e che, sono convinta, saprà dare uno slancio positivo e concreto all’interno della squadra di governo per i prossimi mesi e per tutta la durata della legislatura”.

