VITORCHIANO - Proseguono a Vitorchiano, come già anticipato nei giorni scorsi, i lavori di installazione di nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche. In aggiunta ai punti Enel X già attivati in via Manzoni nel 2022, ne arriveranno altri due da parte di On Electric Charge Mobility nell’area di via Monviso al Pallone (in prossimità del CineTuscia Village), oltre a quelli già posizionati nell’area camper in Strada Teverina.

«Sono allo studio – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – ulteriori installazioni in località Paparano per arrivare a coprire progressivamente tutto il territorio comunale e soddisfare le necessità del crescente numero di persone che possiedono questo tipo di veicolo, garantendo una rete capillare di infrastrutture».

«Queste attività – conclude il consigliere delegato all’ambiente Marco Salimbeni – fanno peraltro seguito a specifiche scelte e delibere comunali a vantaggio di una mobilità sostenibile e della tutela ambientale, nel tentativo di consegnare ai nostri figli un mondo migliore di come l’abbiamo trovato».

