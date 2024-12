ALLUMIERE - "Bellissimo pomeriggio di confronto all'assemblea organizzata dal Pd di Cerveteri".

Ad esprimersi così i membri della sezione del Partito Democratico di Allumiere che hanno partecipato all'incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a Cerveteri. "

«A Cerveteri abbiamo approfondito la questione rispetto a questo tema lanciato da alcuni sindaci sulla creazione di una provincia che racchiuderebbe i comuni da Fiumicino fino a Montalto - spiegano i membri del Pd di Allumiere - una proposta calata dall’alto, senza il coinvolgimento di chi questo territorio lo vive. Una proposta che potrebbe comportare incognite sul futuro del nostro territorio. Come Partito Democratico scegliamo un metodo diverso: organizzare incontri sul territorio per valutare con coscienza le possibili conseguenze di decisioni non approfondite e non condivise. A breve daremo vita ad una iniziativa anche qui ad Allumiere".

