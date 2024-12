CIVITAVECCHIA – Ci sono anche i 9 milioni di euro per mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Civitavecchia e Brindisi tra gli emendamenti segnalati da Forza Italia alla legge di Bilancio 2025.

La firma sulla proposta di modifica alla Manovra è di Alessandro Battilocchio, che chiede di stanziare 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 da destinare alla «esecuzione di eventuali opere infrastrutturali funzionali – ha spiegato – alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali incluse negli accordi di programma» nell’ambito di un piano di «rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle relative aree industriali».