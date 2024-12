MONTEFIASCONE- - «Esprimo la mia totale vicinanza a tutte quelle famiglie che si sono preoccupate circa la possibile cancellazione dei soggiorni estivi per persone con disabilità, per quanto riguarda l’area di competenza della Asl Montefiascone. Voglio rassicurare i cittadini in merito all’infondatezza di quanto emerso nei giorni scorsi e preciso che i soggiorni per persone con disabilità non avranno nessun costo a carico delle famiglie in quanto il comune ha le risorse per supportare la misura, essendo tali cifre già impegnate dall’ente stesso per questa finalità».

Lo assicura la sindaca Giulia De Santis, che spiega: «Prendiamo le distanze dalle dichiarazioni su un’eventuale mancanza di fondi del comune per supportare il servizio. Quelle dichiarazioni, se sono state addotte come causa, non sono state fornite dal comune e neanche da qualcuno, che su richiesta dello stesso, si sia preso l’onore di dare spiegazioni da parte dell’ente comunale. Detto ciò, il Comune ha già pagato oltre 9 mila euro per sostenere i soggiorni nel mese di giugno, di cui hanno già beneficiato 16 utenti. Da parte del Comune - prosegue De Santis – c’è stata inoltre la richiesta di essere messi a conoscenza sul numero preciso di utenti beneficiari della misura per i soggiorni in partenza oggi e per quelli in previsione tra settembre e ottobre. Di questo dato preciso siamo stati messi a conoscenza lo scorso lunedì 2 settembre, una cooperativa ha fornito il numero totale e i nominativi il 29 agosto con lettera a protocollo e proprio lunedì scorso, a seguito di una riunione tra gli uffici comunali e l’Unità Valutativa Multidisciplinare della Asl, possiamo comunicare con certezza che i destinatari sono 29; un numero complessivo per cui il comune ha già a disposizione le risorse, avendo calcolato un numero maggiore di utenti inizialmente, che si andranno ad aggiungere a quelle già previste dal piano di zona, per una copertura totale della misura, senza nessun aggravio per le famiglie. Ed ecco quindi che non si può certo contestare la buona fede dell’amministrazione che ha avuto contezza reali degli utenti solo a ridosso della partenza ma, nonostante ciò, aveva preventivato una somma già a copertura nonostante la non certezza della spesa da affrontare. Ringrazio la Asl con cui c è un confronto e un dialogo proficuo e costruttivo che ci consente di essere sempre sul pezzo e di affrontare le situazioni nel migliore dei modi; insieme alla Asl abbiamo fatto riunioni mettendo un tetto massimo degli utenti che sarebbero partiti proprio per garantire questi ultimi». «È doveroso fare certe precisazioni - sottolinea la sindaca -, ma allo stesso tempo è anche avvilente e doloroso. Avvilente perché questa amministrazione ha più volte dimostrato con i fatti di credere che il tema della disabilità necessiti di tutta la serietà possibile per cercare di sostenere le persone più fragili e le famiglie che ogni giorno si prendono cura dei loro cari in difficoltà. Rimaniamo quindi basiti di fronte a chi sostiene il contrario, increduli nel dover difenderci da attacchi del tutto privi di fondamento. Allo stesso tempo però, e questo è il punto che realmente preme di più alla sottoscritta e a tutta l’amministrazione, è doloroso leggere certe affermazioni perché ci rendiamo pienamente conto del turbamento e disorientamento che certe frasi possano comportare per coloro che quotidianamente lottano per assicurare un presente e un futuro più sereno ai famigliari e persone con disabilità. Posso garantire che non abbiamo intenzione di lasciare indietro nessuno e che continueremo a promuovere i soggiorni estivi in quanto strumento di fondamentale importanza come opportunità reale di socializzazione e integrazione. Senza dimenticare che questa misura si rivela essere di notevole supporto anche per le famiglie, vedendo i propri cari relazionarsi in un contesto partecipativo e attento ai loro bisogni», conclude De Santis.

