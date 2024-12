ORIOLO ROMANO – Dopo il polverone sulla mancata intitolazione dei giardini ai Caduti di Nassiriya, il Pd di Oriolo Romano ha deciso di rispondere. «Lo scorso 9 novembre si è svolto il consiglio comunale, durante il quale - spiega in una nota - i consiglieri di minoranza hanno presentato una mozione per richiedere l’intitolazione di in giardino pubblico alla memoria dei caduti di Nassiriya. La risposta del sindaco, Emanuele Rallo, e della maggioranza è stata rispettosa e aperta circa l’imminenza del ventesimo anniversario della tragica strage terrorista che provocò la morte di 19 nostri connazionali in missione in Iraq, ma conteneva una richiesta alla minoranza per un approfondimento e un confronto per verificare il luogo più idoneo da poter intitolare, visto che la maggioranza stessa aveva altre soluzioni da indicare. Il confronto si è protratto a lungo in un clima assolutamente civile senza raggiungere in quella sede una soluzione definitiva ma con l’impegno, da parte del sindaco, a ricercare la soluzione più adeguata. La mozione, che conteneva l’indicazione di un luogo preciso per l’intitolazione, è stata bocciata dalla maggioranza, ma è del tutto evidente che quella contrarietà non si riferiva alla memoria dei caduti di Nassiriya ma alla indisponibilità dei consiglieri di minoranza ad accettare un confronto». «Nelle ore successive - prosegue la nota del circolo del Pd - ed in particolare nella giornata di ieri (lunedì, ndr), abbiamo assistito ad una lunga serie di prese di posizione da parte di esponenti di Fratelli d’Italia locali e nazionali che, senza sapere nulla del consiglio comunale di Oriolo Romano, hanno pensato bene di imbastire una campagna mediatica vergognosa volta a screditare l’amministrazione comunale di Oriolo e il Partito Democratico rei di non avere sensibilità verso una tragedia nazionale. Niente di più falso. Niente di più pretestuoso. Niente di più offensivo. Non accettiamo lezioni da Fratelli d’Italia che purtroppo conferma di non sapere cosa sia il confronto politico e istituzionale e non perde occasione per tradurre tutto in bassa propaganda anche su argomenti delicatissimi come la memoria collettiva e il senso di comunità. La campagna di propaganda e di disinformazione di Fratelli d’Italia non è ricevibile dai suoi destinatari e non è accettabile perché è un’offesa alla comunità di Oriolo Romano che non merita questa superficialità. Rinnoviamo la nostra fiducia nei confronti del sindaco, Emanuele Rallo, e della sua maggioranza e siamo certi, come sempre è stato in questi anni, che gli impegni presi in consiglio comunale saranno mantenuti condividendo con la comunità tutte le scelte più importanti», concludono dal Pd.

©RIPRODUZIONE RISERVATA