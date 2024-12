TARQUINIA - Pronta a lavorare la nuova macchina amministrativa dell’Università Agraria di Tarquinia. Il presidente Alberto Riglietti ha ufficializzato le nomine della nuova giunta.

Marcello Maneschi, il più votato di questa tornata elettorale, è stato nominato vicepresidente con delega agli Orti, quote e lotti.

Siede in giunta anche Alessandro Sacripanti. Per lui l’assessorato con delega all'Ambiente, sociale, sport, personale e centro aziendale. Claudia Rossi è invece nuova assessora con delega alle Valorizzazioni archeologiche, rapporti con scuole e Università. Assessorato con delega al mondo venatorio, cinofilia ed eventi per Leonardo Mancini.

Le nomine sono state diffuse ieri sera, confermando i pronostici dei giorni scorsi e le richieste avanzate dai diretti interessati sulla base dei settori più congeniali a ciascun assessore.

