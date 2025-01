LADISPOLI - «Venga riattivato il flusso idrico per le utenze a Palo Laziale, da giorni senza acqua». A puntare i riflettori sulle abitazioni del condomino della vecchia Stazione di Palo sono i consiglieri comunali del Partito democratico ladispolano, Silvia Marongiu e Crescenzo Paliotta. «Da diverso tempo - spiegano - 18 utenze idriche site nel quartiere storico di Palo Laziale sono senza acqua a causa della non potabiltàdella stessa. A prendere tale decisione è la società Rfi, gestore dei servizi di quelle utenze».



IL FATTO

Già a febbraio dello scorso anno, sulla vicenda era intervenuto il consigliere delegato ai servizi idrici, Filippo Moretti. E anche in quell'occasione a finire al centro della polemica era stato il distacco del servizio idrico alle utenze ancor prima che il nuovo gestore, Acea, le prendesse in carico. Rfi aveva deciso di sospendere l'erogazione del servizio al complesso di fabbricati appartenenti alla vecchia stazione, in quanto la quasi totalità dei singoli immobili era passata ormai a privati.

Situazione che evidentemente, in questi mesi non ha trovato una soluzione, lasciando queste famiglie nel “limbo” e soprattutto nel disagio.

LA RICHIESTA DEL PD

Sull’argomento, ora, sono intervenuti anche gli esponenti dem che hanno chiesto «l’immediata riattivazione dell’acqua, bene di prima necessità imprescindibile per l'igiene ma anche per alcuni impianti di riscaldamento, nelle more che sia risolto il problema della non potabilità, questo possibilmente con un allaccio alla rete Acea».

