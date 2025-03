Asilo nido comunale I Cuccioli, l’open day sabato 22 marzo, dalle 9,30 alle 13,30. Lo comunica l’assessore alle politiche sociali e all’educazione Rosanna Giliberto. L’iniziativa sarà l’occasione per presentare la storica struttura comunale di via Santa Maria in Volturno alle famiglie. Durante la visita, le educatrici accompagneranno i genitori dei piccoli a visitare gli ambienti, conoscere gli spazi e scoprire attività, percorsi e progetti pedagogici che verranno realizzati grazie alla collaborazione con professionisti presenti sul territorio.

«Durante l’open day del prossimo 22 marzo – sottolinea l’assessore Giliberto – le famiglie avranno modo di conoscere dettagliatamente l’offerta educativa, scoprire gli ambienti di apprendimento ed entrare a contatto con le educatrici del nido, una realtà aperta e compatibile con le esigenze dei nostri piccoli e delle loro genitori».

