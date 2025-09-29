CIVITAVECCHIA – «Un grande risultato che ci consente di intervenire concretamente su sicurezza e viabilità. Continuiamo a lavorare per il territorio, passo dopo passo». Così il consigliere metropolitano della Lega, Antonio Giammusso, commenta l’arrivo di 74 milioni di euro per le strade del Lazio.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti annunciato la ripartizione di 74.642.514 euro destinati alla riqualificazione delle infrastrutture stradali nella Regione Lazio. Si tratta di un investimento strategico che rientra in un piano nazionale volto a rafforzare la sicurezza e la qualità della viabilità in tutta Italia, con particolare attenzione alle esigenze locali, dalla Capitale ai territori più periferici.

Questa la suddivisione dei fondi per provincia: Roma 35.705.155 €, Frosinone 12.428.442 €, Latina 9.977.998 €, Viterbo 9.670.784 € e Rieti⁠ 6.860.132 €. «Un’iniezione importante di risorse – ha concluso Giammusso – che permetterà di affrontare criticità storiche legate alla manutenzione e alla sicurezza delle strade, migliorando la qualità della vita e agevolando gli spostamenti in tutto il Lazio».