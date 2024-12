SAN LORENZO NUOVO - «Auguri di buon lavoro al gruppo della Lega a San Lorenzo Nuovo che con Marco Strappafelci, storico coordinatore del partito locale, sarà presente alla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale». Così, Andrea Micci, coordinatore provinciale Lega Salvini Viterbo. «Marco, unitamente ad altri gruppi politici rappresentativi dell’attuale orientamento politico di centro destra, insieme ad una componente civica e una rilevante presenza di giovani, ha saputo costruire a San Lorenzo un gruppo di persone serie, motivate, sinceramente convinte della scelta politica che hanno fatto, tanto da dimostrarlo con un’attività quotidiana sul proprio territorio di competenza. Un gruppo che cresce di giorno in giorno a testimonianza che la Lega, oramai partito nazionale, è un progetto valido a tutte le latitudini, perché basato su un approccio vincente al governo delle comunità. Ci contraddistinguono valori importanti come la valorizzazione del profilo identitario di ogni nostro territorio, che ci porta a svilupparne le eccellenze, le potenzialità e, dall’altra parte, ad attenzionarne le criticità, le carenze, su tutti i piani: economico, culturale, sociale, ai quali ci approcciamo con un metodo estremamente pragmatico, concreto, orientato ai risultati e alle azioni». «La lista Numero 3, “Ripartiamo insieme, Fabi sindaco con Marco Strappafelci” incarna questo modo di lavorare e di interpretare l’impegno a favore delle nostre comunità. Rinnovo, dunque, il mio in bocca al lupo a tutto il gruppo di San Lorenzo Nuovo», conclude Micci.

