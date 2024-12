FIUMICINO - «Ci sono state troppe notizie distorte sulla situazione dei medici di famiglia tra Fregene e Maccarese». Il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, interviene sulle polemiche che hanno seguito la “revoca” del dottor Giacomuzzi a Maccarese.

Le polmiche erano state sollevati, infatti, dopo che il consigliere Fabio Zorzi aveva fatto notare come il medico sia stato “improvvisamente” sostituito e sottolineando come i cittadini si ritrovassero ora: «senza il proprio “medico di famiglia”, nell’incertezza riguardo all’assegnazione di un nuovo medico e in un’area, Maccarese, peraltro già carente di medici di base, dal momento che lo scorso anno altri medici sono andati in pensione».

Il presidente del consiglio comunale, però, aveva già replicato ribadendo quanto sia fondamentale per l’amministrazione garantire «il diritto alla salute di tutti i cittadini.

Severini poi spiega come: «Bisogna fare chiarezza – dice Severini – soprattutto per rispetto dei cittadini. Basta verificare la cronologia delle determine approvate dalla quale risultano evidenti i fatti.

Il 24 febbraio del 2023 la Asl Roma 3 chiede alla Regione Lazio 12 medici di famiglia per coprire tutto il territorio del Comune di Fiumicino. Per quanto riguarda Fregene e Maccarese la stessa Asl chiede “in urgenza” 2 medici con obbligo di apertura in quelle stesse zone».

»Il 1° marzo arriva l’accettazione con nomina “provvisoria” del dott. Giacomuzzi, fino al subentro del titolare - sottolinea Roberto Severini -. Il 2 giugno c’è il conferimento dell’incarico alla dott.ssa Arianna Bruno (titolare) con apertura a Maccarese – aggiunge Severini –. Infine il 22 settembre arriva il conferimento dell’incarico alla Dott.ssa Angela Maurizi (titolare) con apertura a Fregene dal 6 dicembre a copertura del secondo posto e conseguente revoca dell’incarico provvisorio del dott. Giacomuzzi per subentro del medico titolare».

«Quindi alla fine rispetto alla richiesta di marzo della Asl – conclude Severini – ci sono due nuovi posti per Fregene e Maccarese, quello della dott.ssa Bruno a Maccarese e della dott.ssa Maurizi a Fregene.

Dobbiamo ricordare che tutti gli incarichi vengono attribuiti dalla Regione su richiesta della Asl attraverso una graduatoria regionale. Lo stesso dottor Giacomuzzi è in graduatoria ma per l’attribuzione dell’eventuale titolarità sarà necessario effettuare lo scorrimento della stessa come da normativa del vigente contratto della Medicina Generale».

«Questi sono i fatti, - conclude il presidente del consiglio comunale tutto il resto sono inutili polemiche create ad arte ai danni degli stessi cittadini».