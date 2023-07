«Un bel ritorno: con entusiasmo e motivazione ho deciso di rientrare nella Lega. Contattato a maggio per il rinnovo del tesseramento on line della Lega 2023, e dopo un colloquio con il coordinatore comunale, Elisa Cepparotti, e quello provinciale, Andrea Micci, ho rilevato con piacere un ambiente profondamente rinnovato con tanta voglia di mettersi a disposizione della città, di portare avanti idee e progetti con un impegno generoso e disinteressato verso la comunità viterbese, che è il modo più sano e corretto d'interpretare la politica». L’annuncio e di Maurizio Guerrini, che aveva aderito al Patto civico della sindaca Chiara Frontini, ma adesso fa un passo indietro. «Durante la mia esperienza al servizio degli Enti locali in qualità di dirigente e ragioniere capo del Comune di Viterbo e prima della Provincia di Viterbo e fino al 2008, anno del mio pensionamento, non mi sono iscritto ad alcun partito politico, poi nel 2015 sono entrato in Lega Noi con Salvini Premier in cui ho ricoperto vari incarichi. Dopo un periodo di riflessione - spiega - credo che la Lega di Viterbo oggi sia un partito in grado di offrire a chi si vuole mettere al servizio del territorio, gli spazi giusti per potersi esprimere e crescere, diventando parte di un gruppo coeso, collaborativo, che condivide obiettivi e azioni. Il partito di Salvini si sta consolidando anche nel centro Italia, dove per la prima volta è entrato nel governo della Regione Lazio».

«È un partito con basi solide, prospettive concrete e capacità di governo. Queste e tante altre considerazioni oggi mi riportano ad abbracciare il progetto della Lega ancora più convinto di prima, e mi ritrovo improvvisamente a casa, è una bella sensazione», conclude Guerrini.