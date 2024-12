TARQUINIA - La candidata sindaca Martina Tosoni, anche lei dopo una giornata di riposo, interviene per ringraziare i suoi tanti elettori: «Siamo soddisfatti - dice la Tosoni - perché con una sola lista, nonostante le difficoltà e senza partiti, abbiamo fatto un grande risultato. L’analisi del voto è chiara: il centrodestra ha pagato le scelte imposte; la politica si costruisce con il dialogo. Abbiamo messo davanti Tarquinia e il nostro progetto è piaciuto ai cittadini, grazie. Ora guardiamo avanti, pronti a mantenere gli obiettivi che ci siamo dati e dare a Tarquinia il futuro politico e amministrativo che merita». Parole che suonano come una presa di distanza netta dagli ex alleati al governo della città.

