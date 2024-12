CIVITAVECCHIA – «Un obiettivo perseguito fin dal primo momento del mio insediamento alla presidenza della II Commissione Affari europei e Internazionali. Tutte le imprese e i cittadini del litorale ne beneficeranno».

Lo dice la consigliera regionale Emanuela Mari (FdI): «Civitavecchia – dice – sarà presto parte integrante della Rete regionale degli Sportelli Europa, posizionandosi come uno dei soli tre comuni del Lazio non capoluogo di provincia ad avere accesso a un servizio di “front office” presso lo spazio "Porta futuro Lazio" di via Dalmazia».

Per Mari si tratta di «un passo significativo per tutto il territorio di riferimento della cittadina laziale, poiché offrirà di fatto un punto di contatto anche fisico tra i cittadini, le imprese, le associazioni, gli Enti pubblici, la Regione e l’Europa. L’obiettivo principale sarà quello di fornire informazioni sulle opportunità di finanziamento offerte dai Fondi europei, sull’interpretazione e la redazione dei bandi, nonché sulle possibilità di collaborazione fra i diversi soggetti a livello nazionale, regionale e locale e sulle forme di cooperazione fra settore pubblico e privato. Questo riconoscimento è un traguardo importante poiché conferma l'attenzione e l'impegno dedicati dalla Regione Lazio al territorio che ospita il porto della Capitale, ed è interessato da trasformazioni epocali a cominciare dal phase out del carbone».

La consigliera regionale è fiduciosa «che questo nuovo servizio potrà dare un buon contributo allo sviluppo socioeconomico di Civitavecchia e dei suoi cittadini, per questo ringrazio il Presidente Francesco Rocca e il Direttore generale Paolo Giuntarelli per aver accolto da subito la mia richiesta».

