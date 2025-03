CIVITAVECCHIA – L’ospedale San Paolo di Civitavecchia sarà finalmente oggetto di un intervento antisismico. La decisione è stata assunta dalla Giunta Regionale e a darne notizia è il consigliere regionale Emanuela Mari, di Fratelli d’Italia. «Ancora una volta la Regione Lazio del presidente Francesco Rocca dimostra l’attenzione che questo territorio raramente ha avuto negli anni passati – dichiara Emanuela Mari – l’intervento è inserito nel Piano di investimenti in edilizia sanitaria, recentemente approvato dalla giunta regionale su proposta proprio di Rocca. All’ospedale di Civitavecchia sono stati quindi destinati oltre 13 milioni e 700mila euro, per dotare l’edificio di un sistema antisismico. Un investimento poderoso, finalizzato a mettere in sicurezza l’ambiente di cure e di lavoro. Salta inoltre agli occhi un altro dato: nel piano di investimenti l’Asl Roma 4 ha ottenuto in tutto quasi 20 milioni di finanziamenti, con altri quattro progetti spalmati sui vari distretti sanitari (Rignano, Anguillara, Ladispoli, Santa Marinella), sui 51 totali destinati a tutta la Regione. Una volta ci si riferiva alla nostra azienda sanitaria come la “cenerentola” del Lazio – ha concluso Mari - oggi invece fa la parte del leone. Credo quindi di poter esprimere a nome del territorio il più pieno ringraziamento al presidente Rocca e alla sua Giunta».