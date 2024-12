CASTIGLIONE IN TEVERINA – La presenza di Forza Italia diventa sempre più capillare all’interno della Tuscia. Il segretario provinciale del partito, Alessandro Romoli, ha infatti nominato Manuel Alejandro Mechelli commissario comunale di Forza Italia a Castiglione in Teverina. Si allarga dunque la platea di comuni della provincia di Viterbo presso i quali operano i commissari comunali del partito azzurro con competenze di coordinamento e indirizzo politico. «Non ho dubbi che Mechelli saprà operare con competenza e professionalità – commenta il segretario provinciale di FI Alessandro Romoli -. La sua lunga esperienza amministrativa e politica è infatti una garanzia per la comunità azzurra di Castiglione in Teverina, che sono sicuro sotto la direzione di Mechelli si allargherà sempre di più e saprà attrarre soprattutto i giovani».

