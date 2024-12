SANTA MARINELLA - Giuseppe Maddaloni, commissario del circolo cittadino della Lega, esprime perplessità per la mancanza di un programma natalizio adeguato e attrattivo per la Perla del Tirreno. Maddaloni, sottolinea l'importanza di valorizzare le festività natalizie come occasione per unire la comunità e promuovere l'identità locale. “È con rammarico – dice Maddaloni - che noto l'assenza di proposte attraenti per le festività natalizie nella nostra città. Le festività natalizie, non sono solo un momento di gioia e celebrazione, ma rappresentano anche una opportunità per stimolare l'economia locale e promuovere la coesione sociale”. Maddaloni evidenzia l'importanza di programmare anticipatamente e non all'ultimo istante il calendario di eventi natalizi come elemento fondamentale per creare un'atmosfera festosa e attraente ma “siamo lontani purtroppo – spiega il leghista - dall'essere veramente attrattivi. L'opportunità di crescita, promuovendo Santa Marinella, sembra non rientrare nelle priorità di questa amministrazione. Comunque sono disponibile per ulteriori commenti e approfondimenti”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA