CIVITAVECCHIA – «L'affidamento dello studio di fattibilità per un impianto di compostaggio aerobico è una buona notizia per la gestione dei rifiuti della nostra città». Ne è convinto il M5S, soddisfatto per il recente passo in avanti nel progetto da parte dell’amministrazione comunale, su spinta dell’assessore all’Ambiente Stefano Giannini.

«Già dai tempi dell'amministrazione Cozzolino abbiamo auspicato che la chiusura del ciclo dei rifiuti si facesse con un sistema che non prevede emissioni dannose, ma ovviamente era prioritario avviare la raccolta differenziata che nel 2019 passò dal 13 a circa il 70% – hanno aggiunto dal M5S – la scorsa amministrazione di centrodestra tolse dal piano triennale l'impianto aerobico per sostituirlo con un generico impianto di trattamento rifiuti che per fortuna non è mai stato avviato. Oggi facciamo parte di questa coalizione anche per riuscire a vedere realizzato quanto diciamo da tempo. Adesso sarà importante potenziare la raccolta porta a porta – hanno concluso - per tornare almeno all'efficienza dei primi tempi e vigilare sulla sperimentazione dei cosiddetti cassonetti intelligenti, nella speranza che ci portino in avanti e non indietro».