CIVITAVECCHIA – Si è svolta ieri la riunione per la costituzione del Gruppo Territoriale di Civitavecchia del M5S, alla presenza del coordinatore Carlo Colizza.

«È stato eletto rappresentante del Gruppo Territoriale Antonio Cozzolino, uno dei primi dieci sindaci d'Italia del M5S e da sempre punto di riferimento del Movimento di Civitavecchia – hanno spiegato – Antonio sarà supportato da un gruppo che da anni si impegna per il bene della nostra città e che oggi finalmente riceve il giusto riconoscimento come uno dei gruppi ufficiali più numerosi del Lazio. Ringraziamo Carlo Colizza e il consigliere regionale Valerio Novelli per esserci venuti a trovare e ringraziamo quanti si stanno impegnando in questo importante processo di riorganizzazione del M5S, che ci renderà più forti e incisivi nell'affrontare le battaglie che ci aspettano».