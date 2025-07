CIVITAVECCHIA – Sono bastati due post sui social del segretario del circolo locale del Pd Enrico Luciani per confermare come la situazione, all’interno del partito, non sia tra le più serene. “Sul Titanic. L’orchestrina suonava e il Titanic affondava! Bene anzi male noi non siamo il Titanic ma lo stesso stiamo affondando!”. E ancora “La vita ti pone davanti a bivi. Non sempre la via scelta è quella migliore, certo è la più comoda, la più conveniente….. ma non è sicuramente quella del cuore e della lealtà! Il resto è ipocrisia. Aggiungo che l’ipocrisia è sinonimo di vigliaccheria, stupidità, servilismo, ignavi quando non servi! Cosa provo per voi pena”. Parole dure, non dirette a qualcuno in particolare, a quanto pare, ma ad una situazione esplosa con la recente lettera che il segretario Pd - che voci di corridoio vorrebbero sostituito a breve con il consigliere e delegato Patrizio Pacifico - ha inviato ai membri del direttivo del partito, denunciando una situazione maldigerita. E Luciani, con questi post, ha voluto ribadire un aspetto che ritiene fondamentale: serve un cambio generazionale, sulla scia di quanto avvenuto in Cpc, con i “migliori” della vecchia guardia a mettere a disposizione dei giovani l’esperienza maturata negli anni. «Questa città pullula di giovani in gamba - ha ribadito Luciani - quella classe stantia, vecchia e acida va rimossa il prima possibile. Una cosa è certa: l’improvvisazione è deleteria senza un progetto serio. Il congresso? - ha concluso - non vedo nè motivi nè persone che possano sostituirmi».

