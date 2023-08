CIVITAVECCHIA – Si terrà anche a Civitavecchia una iniziativa rientrante nella- spiegano dal partito – le battaglie e le vittorie di questi primi mesi di governo Meloni». Sabato 26 agosto in largo Monsignor d'Ardia (Madonnina) dalle 9,30 alle 13 sarà allestito un gazebo informativo organizzato dal circolo territoriale "Giorgio Almirante" di Civitavecchia con il presidente della federazione provinciale dei circoli di Fdi senatore Marco Silvestroni e con il consigliere regionale Emanuela Mari. Parteciperà l'onorevole Andrea Volpi, insieme ai nostri consiglieri comunali ed assessori, dirigenti locali del Partito e delle organizzazioni giovanili.

«Ringrazio - dichiara il coordinatore di Fratelli d'Italia di Civitavecchia Paolo Iarlori - la federazione provinciale per il supporto e i nostri infaticabili militanti e dirigenti per l'organizzazione di questo appuntamento estivo, che dimostra come il nostro Partito sia sempre operativo e sempre tra la gente, per illustrare i risultati e le iniziative del governo Meloni in questi primi mesi di attività. Un ringraziamento particolare all'amico on. Andrea Volpi che sarà con noi al gazebo per incontrare i cittadini di Civitavecchia. Auspico una massiccia partecipazione da parte della cittadinanza a questo appuntamento che sarà utile per conoscere meglio ed approfondire le attività ed i risultati del governo Meloni».