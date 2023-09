FIUMICINO - Proseguoni i banchetti di Fratelli d’Italia per rendere partecipe la cittadinanza, non solo delle azioni svolte, ma anche dei risultati raggiunti dal governo guidato da Giorgia Meloni.

Dopo il boom di presenze registrato durante l’estate sul lungomare della Salute , infatti, la campagna di FdI “L’Italia torna Vincente” è tornata a Fiumicino nell’area mercato di via Foce Micina. L’appuntamento si è tenuto sabato 9 settembre, a partire dalle ore 10.30, giornata in cui è stato fatto conoscere quanto fatto dal Governo Meloni in questi mesi.

A presentare l’iniziativa è stato l’onorevole Luciano Ciocchetti, che ha presenziato il gazebo insieme agli assessori Stefano Costa e Vincenzo d’Intino.

All’evento erano presenti, tra gli altri, anche il capogruppo di Fratelli d’Italia, Agostino Prete, e i consiglieri Patrizia Fata, Giorgia Paoletti e Roberto Feola.

«La sfida del primo banchetto portato a Fiumicino, nella giornata di agosto, è stata accolta con entusiasmo, quindi abbiamo deciso di replicare questo momento di condivisione con la cittadinanza, per essere presenti nel confronto con i cittadini e simpatizzanti del partito.

L’iniziativa si è aggiunta agli incontri già effettuati in tutta Italia per raccontare i risultati dei primi mesi di governo , in questi anni di crescita esponenziale del partito abbiamo incontrato i cittadini per ascoltare problematiche e tradurle in lavoro, oggi con questi incontri, raccontiamo il lavoro di questi mesi di governo da parte della nostra leader Giorgia Meloni e di un partito sempre più amato dagli italiani», si legge in una nota diffusa da Fratelli d’Italia.

«Aumento del lavoro e disoccupazione ai minimi, e una crescita economica solida rappresentano l’inizio di una nuova storia -spiega FdI - che parte dagli aiuti concreti per i più deboli, all’aumento delle pensioni minime per arrivare alla riforma del fisco e tante altre iniziative che definiscono i contorni di una nazione che ha deciso di tornare protagonista.

Questi i risultati raggiunti dal governo guidato da Giorgia Meloni, che abbiamo condiviso con i cittadini del territorio di Fiumicino».