FIUMICINO - Si alza a dismisura la temperatura politica in seno al conasiglio comunale. Il sindaco Mario Baccini annuncia azioni legali contro l'opposizione: «Ho incaricato i miei legali di tutelare in tutte le sedi l'immagine dell'amministrazione, gravemente lesa da queste insinuazioni. Ma il vero danno è per i cittadini, i cui diritti sono stati ripetutamente ignorati dalle precedenti amministrazioni. Noi preferiamo rispondere con i fatti: i servizi ad Aranova si faranno, come promesso», dichiara il primo cittadino.

L'annuncio arriva dopo una seduta infuocata dell’ultimo consiglio comunale. L'opposizione ha attaccato la maggioranza per la decisione di aprire nuovi uffici comunali ad Aranova, località da anni in una condizione di isolamento amministrativo rispetto al centro cittadino. La minoranza ha votato contro la delibera, insinuando irregolarità nell'acquisto dell'immobile destinato ai nuovi uffici.

Un'accusa respinta con forza dalla giunta, che ribadisce la regolarità della perizia giurata sul valore della struttura. «Un attacco pretestuoso e infondato. L'obiettivo è solo ostacolare un'iniziativa essenziale per il territorio», replica Baccini. «La nostra priorità è garantire servizi ai cittadini, migliorare la loro qualità di vita. Non ci lasceremo fermare».

Il progetto non riguarda solo Aranova, ma fa parte di un piano più ampio di decentramento amministrativo. L'obiettivo è portare i servizi comunali più vicini ai cittadini, evitando loro lunghi e dispendiosi spostamenti.

Tra i servizi previsti ci sono un nuovo sportello anagrafico, che permetterà ai residenti di ottenere certificati e documenti senza recarsi in municipio, un ufficio tributi per la gestione di pratiche fiscali e un punto di ascolto per segnalazioni e richieste di intervento. Saranno inoltre implementati sportelli dedicati all'assistenza sociale e al supporto alle famiglie, con personale qualificato pronto a fornire orientamento e aiuto nelle pratiche burocratiche. L'amministrazione lavora anche al potenziamento dei trasporti e della viabilità, per rendere più accessibili gli uffici e migliorare la mobilità interna. Il piano prevede l'istituzione di nuove linee di collegamento tra Aranova e il centro cittadino, oltre al miglioramento della rete stradale per garantire maggiore sicurezza e fluidità nel traffico locale.

Queste iniziative rientrano in un progetto di riorganizzazione territoriale che punta a una gestione più moderna ed efficiente dei servizi pubblici, eliminando disagi storici e garantendo una maggiore equità nell'accesso alle risorse comunali.

La questione accende il dibattito politico. Intanto il Comune va avanti. «I servizi si faranno», assicura il sindaco. «Le polemiche non ci fermeranno».