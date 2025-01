“La liberazione di Cecilia Sala è un’ottima notizia e rappresenta la conferma del grande lavoro svolto dal presidente del consiglio Giorgia Meloni e da tutto l’apparato diplomatico italiano”. Lo dichiara l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della camera dei deputati.

“E’ un risultato che ci rende orgogliosi e felici per la nostra connazionale, per i suoi familiari e per la nazione che, sotto la guida della premier Meloni, dimostra ancora una volta di non essere subalterna a nessuno sullo scenario internazionale. Si tratta della differenza sostanziale tra un governo delle chiacchiere e un governo dei fatti”, conclude il deputato.