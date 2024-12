BAGNOREGIO - Oggi si chiude una vicenda lunga oltre mezzo secolo con la firma dell’atto di vendita dell’immobile della ex Cantina Didattica e del terreno circostante. Questo passaggio rappresenta un momento cruciale per la comunità di Bagnoregio, sancendo la fine di un problema risalente agli anni ’70 e l’avvio di una nuova fase di sviluppo per il territorio.

L’area, ceduta al Comune di Bagnoregio dalla Provincia di Viterbo sarà riqualificata e destinata a finalità di pubblico interesse, come previsto dal progetto approvato. La struttura esistente sarà demolita per far spazio a un centro di accoglienza turistica, valorizzando l’unicità paesaggistica del luogo.

«Per noi è una giornata storica – ha dichiarato il sindaco di Bagnoregio e Civita, Luca Profili – alla quale abbiamo lavorato negli ultimi cinque anni per risolvere un problema che durava da oltre 50 anni. Ringrazio il Presidente Romoli e la Provincia per aver affrontato con noi questo percorso complesso. Abbiamo sistemato tutti gli aspetti burocratici e completato quasi interamente la prima fase dei lavori, che prevede la demolizione dell’immobile. Questo dimostra che la politica, se vuole, può risolvere problemi rilevanti con dedizione e visione».

Anche il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, ha espresso soddisfazione: «Questo traguardo rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra enti pubblici. La Provincia di Viterbo ha sempre lavorato per sostenere le comunità locali, e la cessione dell’ex Cantina Didattica è un ulteriore passo nella direzione di promuovere lo sviluppo territoriale e turistico di eccellenze come Bagnoregio. È una scelta che guarda al futuro, in linea con i nostri principi di valorizzazione e sostegno al territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA