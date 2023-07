BAGNOREGIO – Un bellissimo esempio di collaborazione tra Enti locali a vantaggio esclusivo dei cittadini e del territorio. È quello che ha unito la Provincia di Viterbo e il Comune di Bagnoregio, che da tempo lavorano al raggiungimento di un accordo per la cessione volontaria dello stabile dell’ex cantina didattica di Bagnoregio affinché possa essere riqualificato e destinato ad altro uso: l’immobile è infatti da decenni in stato di degrado e, affacciandosi su Civita di Bagnoregio, rappresenta un problema per una delle più importanti perle della Tuscia che ogni anno attira turisti da tutto il mondo.

Il consiglio provinciale di Viterbo ha infatti approvato un punto all’ordine del giorno che prevede la cessione volontaria dello stabile, di proprietà della Provincia, al Comune di Bagnoregio. Si tratta di un risultato storico che pone la parola fine ad un’annosa questione iniziata nel lontano 1972.

Quell’anno la Provincia di Viterbo finì infatti di costruire l’immobile di fronte Civita di Bagnoregio con l’intento di farci una cantina didattica. L’area però non fu mai utilizzata, diventando nel corso dei decenni sempre più oggetto di degrado. Consapevoli dell’entità del problema, la Provincia di Viterbo e il Comune di Bagnoregio hanno iniziato a lavorare mesi fa in stretta sinergia per arrivare ad approvare l’accordo di cessione volontaria dello stabile, che presto diventerà dunque di proprietà comunale.

L’obiettivo è infatti che il Comune di Bagnoregio, una volta ottenuta ufficialmente la proprietà dello stabile, proceda alla sua demolizione per poi dedicarsi alla riqualificazione dell’area mediante la realizzazione di un centro polifunzionale al servizio sia dei cittadini che dei turisti. Oltre al centro, il Comune realizzerà anche un parco circostante.

«Oggi è un grande giorno, perché abbiamo votato un accordo di cessione del quale ne beneficerà non solo Bagnoregio ma l’intera Tuscia – ha commentato il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli -. Quello stabile non può più rimanere lì dove si trova e in condizioni di abbandono. Va restituito ai cittadini e ai turisti, deve essere un luogo vivo. Finalmente ci siamo riusciti grazie alla collaborazione con il Comune di Bagnoregio, con il quale fin da subito abbiamo instaurato un dialogo costruttivo e volto al bene della comunità. Un ringraziamento va dunque al sindaco Luca Profili e a tutta l’amministrazione».

«Finalmente mettiamo la parola fine a una vicenda che dura da più di 50 anni – ha affermato invece il Sindaco di Bagnoregio Luca Profili -. È dal 1972 che a Bagnoregio c’è l’intenzione di assumere la proprietà dell’immobile per riqualificarlo, ma nessuno in tutti questi anni ci era riuscito. Noi invece ci siamo messi seduti, abbiamo lavorato duramente insieme alla Provincia di Viterbo e abbiamo un accordo storico. Dove oggi ‘è un immobile abbandonato e degradato, presto sorgerà un centro con ben altre caratteristiche, al passo con i tempi e in grado di dare lustro a Bagnoregio e a tutta la Tuscia». «È doveroso ringraziare il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli e tutti consiglieri per aver lavorato insieme a noi e successivamente approvato l’accordo di cessione – ha concluso il sindaco Profili -. Insieme stiamo per rendere la Tuscia ancora più bella di quanto non sia già».