SANTA MARINELLA – Il dirigente dell’associazione Terre Vive Massimiliano Baldacci, replica al sindaco Tidei che in una nota aveva minacciato di denunciarlo per alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Baldacci. «Ho appreso dalla stampa – dice Baldacci – dell’iniziativa del Sindaco Tidei, non nuovo a cose del genere, di dare mandato al suo avvocato di presentare una querela nei miei confronti in qualità di animatore, non faccio compleanni o matrimoni, di una sedicente associazione Terre Vive. La mia attività sociale e metapolitica, è però nota per essere informata dalla impersonalità attiva, quindi non caratterizzata da un personalismo esasperato di cui si nutre evidentemente l’avvocato Tidei, motivo per il quale, a differenza della sua cifra stilistica, non è mai attaccato da me sul piano personale, ma sempre per la funzione politica e istituzionale che svolge. Per tale motivo, oltre a sorridere per la quantità di inesattezze relative alla mia appartenenza a frange estreme di destra sociale e scarsezza di consensi alle elezioni comunali, senza avervi peraltro mai partecipato, sorprende il fatto per il quale, pur non avendo alcun consenso o rilevanza politica secondo lui, mi voglia estromettere dai media, investendomi però di tanta importanza fino a minacciarmi con mandati di querela. Per quale motivo poi, lo sa solo lui. Le questioni personali le lascio a lui, il senso civico e l'amore per la polis in un quadro di verità e giustizia, per me sono molto più importanti di queste intimidazioni di latta».

