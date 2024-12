TUSCANIA - “Ascoltiamo i territori”: appuntamento mercoledì 30 ottobre a Tuscania alla ex chiesa Santa Croce alle 17 con l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, ospite del sindaco Fabio Bartolacci, vice coordinatore provinciale della Lega, e del coordinatore provinciale Andrea Micci. Un’occasione di confronto sulle tematiche più importanti dell’agenda amministrativa degli enti locali di quest’area della provincia, che abbraccia numerosi comuni, da quelli del litorale a quelli lacuali, passando per la Maremma laziale, ma anche di incontro tra la voce dei territori, che chiede, e quella delle istituzioni, a cui spetta il compito di rispondere. E proprio per facilitare questo scambio informativo che sta alla base di un’azione politica aderente ai bisogni della collettività e delle specificità territoriali, che la Lega inaugura questa serie di incontri, a partire da Tuscania, comune al centro di un’area che sta vivendo una delle “trasformazioni” più inquietanti di questo momento storico. Comune ricco di storia e di testimonianze archeologiche e, nonostante questo, diventato bersaglio degli invasivi impianti delle energie rinnovabili che minacciano di cambiare “i connotati” ai magnifici e inconfondibili paesaggi dagli orizzonti a perdita d’occhio della Maremma. Un patrimonio unico di bellezza, eredità delle popolazioni del luogo, per la cui integrità la Lega, proprio con il sindaco di Tuscania, Fabio Bartolacci, si sta battendo senza riserve. Ma non sarà solo questo al centro dell’incontro con l’assessore Ciacciarelli, che spazierà sui temi strategici come anche l’agricoltura e il turismo.