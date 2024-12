BARBARANO ROMANO – Il Comune di Barbarano Romano espone alla Fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali Rome museum exhbition.

In occasione della Rome Museum Exhbition, svoltasi ieri presso la Fiera di Roma, «abbiamo avuto modo di presentare i musei archeologici e naturalistici del nostro Comune», fanno sapere dal Comune. Il vicesindaco Giovanni Congedi unitamente alla professoressa Francesca Lanzi, collaboratrice del Parco Regionale Marturanum le bellezze custodite nei musei e la loro importanza storica archeologica e naturalistica nonché tutti gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli stessi effettuati dall’amministrazione comunale. «Momento unico, vetrina internazionale,per far conoscere ancora di più il nostro patrimonio culturale. Ringraziamo la Regione Lazio per l’organizzazione dell’evento e l’assessore Regionale delegata alla Cultura Baldassarre per l’invito a partecipare al prestigioso evento, segno dell’impegno profuso dall’amministrazione comunale nonché dai direttori tecnici e collaboratori che contribuiscono alla promozione e conservazione dei beni culturali del nostro territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA