E mentre Luigi Maria Buzzi, coordinatore del Circolo viterbesde di Fratelli d’Italia, invoca le dimissioni dell’attuale amministrazione, l’ex sindaco Giovanni Maria Arena invita il sindaco «a riflettere». Ecco la nota dell’ex primo cittadini.

«L'intervento del sindaco in consiglio comunale relativo alle eventuali gravissime esternazioni registrate non ha chiarito assolutamente niente - afferma l’ex sindaco Arena - , anzi è evidente un goffo tentativo di far passare la Sora Maria, " che ha sempre fracassato i cog****i", in un' importante interlocutrice alla quale bisogna dare le giuste risposte alle sue lamentele».

«Sicuramente - aggiunge Arena - il Comune di Viterbo non era mai caduto così in basso nella considerazione dell'opinione pubblica, al di là di quelli che saranno le decisioni degli organi inquirenti, il sindaco dovrebbe, con molta umiltà, considerare seriamente conclusa la sua esperienza amministrativa. Ha ormai perso ogni credibilità con i cittadini - prosegue l’ex sindaco Arena - continuando con ostinazione a rendendere sempre più difficile la vita dei viterbesi».

«Mi auguro, per il bene della città, che il tutto finisca senza gravi conseguenze, ma qualora così non fosse, il sindaco dovrebbe riflettere seriamente su questa esperienza amministrativa e trarne le dovute conseguenze», conclude Giovanni Arena.

