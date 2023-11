FIUMICINO - «In qualità di presidente del consiglio comunale di Fiumicino, desidero sottolineare il ruolo fondamentale assunto dalla sala consiliare come cuore pulsante delle attività civiche, culturali e sociali della nostra comunità».

A parlare è Roberto Severini, presidente del consiglio comunale di Fiumicino.

«La sala consiliare non è soltanto il luogo in cui si prendono decisioni importanti per il benessere dei cittadini – sottolinea Roberto Severini – ma è diventata negli ultimi mesi la vera ‘piazza di Fiumicino’, della gente e per la gente.

Non è un caso se ogni iniziativa, che sia un evento, un incontro o un dibattito, vede la sala piena e una partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni – continua Severini-. Gli stessi consigli comunali, un tempo visti come occasioni di incontro tra pochi addetti ai lavori, sono ormai seguiti con grande interesse e partecipazione da parte della cittadinanza.

Questo dimostra che la democrazia locale è viva e partecipata, e che gli spazi istituzionali possono e devono essere aperti a tutti».

«La Sala Consiliare – conclude Roberto Severini – è e rimarrà un luogo aperto, inclusivo e dinamico, un simbolo tangibile del nostro impegno verso la trasparenza, la partecipazione e il bene comune. Ascolto, confronto e partecipazione era l’impegno personale che avevo preso con la città al momento dell’elezione. Continuerò su questa strada».