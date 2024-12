CIVITAVECCHIA – «Gli strafalcioni dell’assessore Maucioni costringono la giunta Piendibene a rifare daccapo il bando per i voucher natalizi per le famiglie in difficoltà».

Lo dicono Annarita La Rosa e Raffaele Cacciapuoti, di Fratelli d'Italia Civitavecchia, che tornano ad intervenire dopo i chiarimenti forniti dall’assessore ai Servizi sociali Antonella Maucioni nei giorni scorsi in merito al bando per i sostegni natalizi alle famiglie in difficoltà.

«Nella speranza – continuano i meloniani – che il nuovo avviso pubblico abbia eliminato quegli ostacoli che si sono messi tra 550 famiglie e il sostegno che esse aspettavano dal Comune, bisognerà attendere il 3 gennaio per la chiusura dei termini per la presentazione delle domande. Ragion per cui, se tutto va bene, chi ha richiesto un aiuto per Natale perché si trova in difficoltà, questo aiuto lo avrà non prima di metà gennaio. Come a dire: volevano un voucher natalizio e avranno un voucher per carnevale. Magari chi ha sbagliato ne approfitti per mettersi una mano sulla coscienza. Ma davvero una tale sciatteria in un settore delicato come quello dei servizi sociali non fa saltare nessuno dalla sedia in maggioranza? Va tutto bene, madama la marchesa».

