SANTA MARINELLA – Il sindaco risponde stizzito alle accuse mosse all’amministrazione da parte del circolo cittadino di Fratelli D’Italia, che chiedeva lumi sul sostanzioso debito che pende sulle spalle della Multiservizi. “La Santa Marinella Servizi – spiega Tidei - evidenzia che il servizio di gestione degli stalli a pagamento sul territorio di Santa Marinella e Santa Severa, fa seguito ad un programma tecnico economico legittimante approvato dall’Ente comunale ed a un contratto pluriennale vigente, sottoscritto con il settore comunale preposto. Nel merito, le aree parcheggio confinanti con il Parco Kennedy, già nel 2021, dopo la stipula del contratto, su indicazione formale dell’Ente comunale, furono stralciate dal numero di stalli assegnati e compensate con altrettanti stalli nella stessa zona centrale. Il servizio parcheggi, pur scontando l’effetto della stagionalità è in utile. La Multiservizi ha attivato già da gennaio 2022 uno sportello aperto per tutto l’anno ogni settimana (nei giorni di lunedì dalle 9,30-12,30/ 15,30-17,30 e il giovedì dalle 15,30-17,30) presso la propria sede, per l’attuazione di abbonamenti a vario titolo richiesti. La SMS svolge il servizio di manutenzione del verde pubblico sulla base di una programmazione di interventi a valenza annuale, mensile o settimanale, approvato dall’Ente comunale. E’ stata, allo scopo, istituita una cabina di regia con rappresentati dell’Ente comunale e della Sms per monitorare settimanalmente lo stato di avanzamento del programma di interventi e per far fronte alle emergenze territoriali. La Municipalizzata pubblica dal 2011 sul proprio sito i bilanci approvati”. “Per far fronte all’attuale situazione economica di disavanzo – conclude Tidei - la SMS ha attivato procedure ed azioni volte al rispristino delle condizioni di equilibrio economico istituendo tavoli di concertazione sindacale e riduzione dei costi strutturali in linea con gli indirizzi del controllo analogo comunale”.